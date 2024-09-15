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Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e büyük şok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 08:38 Güncelleme: 15.09.2024 08:45
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Fatih Terim’in kızı Buse Terim’e büyük şok!

Başarılı teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim'in seyahati kabusa döndü. Geçtiğimiz hafta Roma'nın ardından Londra'ya uçan Terim, pasaportunu uçağın koltuk cebinde unuttu. Tüm aramalara rağmen pasaport bulunamayınca havayolu yetkilileri Buse Terim'e geri dönmesini söyledi. Büyük panik yaşayan ünlü ismin son çaresi bakın ne oldu.

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