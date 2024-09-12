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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen bakın kimin kızı çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 16:06 Güncelleme: 12.09.2024 16:27
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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen bakın kimin kızı çıktı!

İdil Bilgen, dün akşam düzenlenen Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçildi ve yeni tacın sahibi oldu. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Bilgen'in babasının da bir büyükelçi olduğu öğrenildi.

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