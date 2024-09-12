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Burak Özçivit güzel eşi Fahriye Evcen'i çiçeklerle karşıladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 09:38
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Burak Özçivit güzel eşi Fahriye Evcen’i çiçeklerle karşıladı!

Burak Özçivit ile 2017 yılında yaptığı evlilikten Karan ve Kerem adında iki evladı olan Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatilin ardından evine dönen Evcen, son olarak minik oğlu Kerem ile çekilmiş bir kareyi ve ardından eşi Burak Özçivit'in yaptığı sürprizi paylaştı.

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