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Kanserle savaşan Ankaralı Turgut'un son hali üzdü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 09:13 Güncelleme: 12.09.2024 09:29
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Kanserle savaşan Ankaralı Turgut’un son hali üzdü!

Türk halk müziğinin sevilen ismi Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Kanser tedavisi gören ve son haliyle sevenlerini üzen ünlü isim, yaşadıklarını atv ekranlarında anlattı.

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