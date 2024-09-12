12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Rock yıldızı Jon Bon Jovi intihar etmek isteyen kadını kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 10:38
ABONE OL
Rock yıldızı Jon Bon Jovi intihar etmek isteyen kadını kurtardı

Ünlü rock müzik şarkıcısı Jon Bon Jovi, Nashville’deki meşhur John Seigenthaler Yaya Köprüsü’nde klip çekimi yaptığı sırada dikkat çekici bir olay yaşandı. Bon Jovi, köprüde kendini aşağı atmak isteyen bir kadını fark ederek derhal duruma müdahale etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör