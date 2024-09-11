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Mauro Icardi ile Wanda Nara Arjantin’de buluştu! Barıştılar mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 10:45 Güncelleme: 11.09.2024 10:48
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Mauro Icardi ile Wanda Nara Arjantin’de buluştu! Barıştılar mı?

Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi için Arjantin'e dönen Mauro Icardi, ülkesinde dikkat çeken bir görüntü verdi. Arjantin'e gitmişken, kendisine boşanma davası açan Wanda Nara ile karşılaşan Icardi, objektiflere yansıdı.

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