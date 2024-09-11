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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den hamilelik sorusuna şaşırtan yanıt!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 09:35 Güncelleme: 11.09.2024 09:37
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Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’den hamilelik sorusuna şaşırtan yanıt!

Kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığında olan Pınar Deniz, son zamanlarda özel hayatı hakkında çıkan iddialarla gündem oluyor. Hamile olduğu haberiyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü isim, verdiği cevapla herkesi şoke etti. İşte Deniz'den hamilelik açıklaması...

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