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Candan kardeşlerin bulunduğu davada ara karar! "Asayım mı kendimi?"

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 21:56 Güncelleme: 11.09.2024 22:03
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Candan kardeşlerin bulunduğu davada ara karar! Asayım mı kendimi?

Sosyal medya fenomenleri olan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılandıkları davada bir gelişme yaşandı. Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in 24 yıla kadar, Bahar Candan’ın 44 yıla kadar hapsi talep edilen 21 sanıklı davada ara karar belli oldu. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Kararı duyan Bahar Candan'ın tepkisi ise gündem oldu. Candan babasına dönerek, “Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?” diyerek karara tepki gösterdi.

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