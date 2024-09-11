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Şeyma Subaşı esmer oldu! Peruk takınca bakın nasıl değişti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 16:46
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Şeyma Subaşı esmer oldu! Peruk takınca bakın nasıl değişti...

Hayatının büyük bir kısmını yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, şu sıralar marka anlaşmaları yüzünden İstanbul'da bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın eski eşi, son olarak Instagram hesabından paylaştığı karelerle gündem oldu. Yıllardır sarı saçlarıyla tanınan Subaşı, taktığı kahverengi perukla bambaşka birine dönüştü.

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