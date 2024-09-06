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Engin Polat'ın tahliyesi Candan kardeşlere umut oldu! Bahar Candan'a böyle seslendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 13:27
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Engin Polat’ın tahliyesi Candan kardeşlere umut oldu! Bahar Candan’a böyle seslendi

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın 'kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılanmalarına devam ediliyor. İkinci kez hakim karşısına çıkan kardeşlerden Nihal Candan avukatlarıyla birlikte adliyeye geldi. Engin Polat'ın tahliye kararınından dolayı umutlanan Candan, kardeşi Bahar Candan'a seslenerek, "Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın' dedi.

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