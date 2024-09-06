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Müge Anlı'ya iltifat etti! Demet Akalın'dan dikkat çeken soru: Müge Anlı'yı kim giydiriyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 13:03
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Müge Anlı’ya iltifat etti! Demet Akalın’dan dikkat çeken soru: Müge Anlı’yı kim giydiriyor?

Her yaptığı açıklamayla gündem olan Demet Akalın'ın Müge Anlı programı başlar başlamaz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Zarafeti ve giyim tarzıyla dikkat çeken Müge Anlı'ya ünlü şarkıcı Demet Akalın, iltifatta bulundu. Akalın, "Müge Anlı'yı bu sene kim giydiriyor? Bayıldım, çok hoş" sözleriyle dikkat çekti.

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