04 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bahar ve Nihal Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 12:29 Güncelleme: 04.09.2024 12:30
ABONE OL
Bahar ve Nihal Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında

Sosyal medya fenomenlerinin kara para aklama davaları bugün başladı. Bahar Candan ve Nihal Candan ilk kez hakim karşısına çıkıyor. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile birlikte adliyeye geldi. İşte dava hakkında tüm detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör