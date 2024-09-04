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Acı haber geldi! Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti! Umut Avcı kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 15:16
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Acı haber geldi! Oyuncu Umut Avcı hayatını kaybetti! Umut Avcı kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

Bir dönemin unutulmaz yapımlarından "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde Şoför Hamit karakteriyle hafızalara kazınan Umut Avcı'dan acı haber geldi. Beyninde pıhtı atan ve hızla hastaneye kaldırılan Avcı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Peki Umut Avcı kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

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