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Ahu Tuğba'nın ölümü şüpheli bulundu! Cenazesi Türkiye'ye getirilecekti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 16:32 Güncelleme: 03.09.2024 16:33
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Ahu Tuğba’nın ölümü şüpheli bulundu! Cenazesi Türkiye’ye getirilecekti...

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından Ahu Tuğba, ABD’de kızı Anjelik Calvin ile yaşadığı evde hayatını kaybetti. Ancak, ünlü oyuncunun ölümü ABD'li yetkililer tarafından şüpheli olarak değerlendirildi. Bu durum, cenazenin Türkiye'ye nakil işlemlerinde aksamalara neden oldu.

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