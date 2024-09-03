03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İlk kez hakim karşısına çıkıyorlar! Dilan ve Engin Polat...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:16 Güncelleme: 03.09.2024 09:23
ABONE OL
İlk kez hakim karşısına çıkıyorlar! Dilan ve Engin Polat...

"Kara para aklama ve vergi kaçırma" suçlarından 9,5 aydır cezaevinde olan Dilan Polat, MASAK raporunun ardından serbest bırakılmıştı. Dilan ve Engin Polat çifti, İstanbul Anadolu 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4-5-6 Eylül'de, Candan kardeşler ise yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör