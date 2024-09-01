01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Minik Serçe'nin temizlik günü! Sezen Aksu klip çekiminde kameralara yansıdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 17:15
ABONE OL
Minik Serçe’nin temizlik günü! Sezen Aksu klip çekiminde kameralara yansıdı

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Sanatçı Ayten Rasul, Türk pop müziğin usta ismi Sezen Aksu'nun "Tutuklu" şarkısını seslendirip Kanlıca'da klip çekti. Sezen Aksu ise o sırada yalısını temizlerken görüntülendi.

Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündemde olan usta sanatçı Sezen Aksu, bu kez farklı bir konu ile adından söz ettirdi. İstanbul'daki tekne turlarının rotası, Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısına yöneldi.

Kameralara yansıyan Sezen AksuKameralara yansıyan Sezen Aksu

Sanatçı Ayten Rasul, Sezen Aksu'nun ünlü "Tutuklu" şarkısını seslendirip Kanlıca'da klip çekti. Klip çekimleri sırasında, Sezen Aksu'nun yalısı da kameralara yansıdı.

Boğaz'da klip çeken Ayten Rasul, tesadüf olarak ünlü sanatçının bahçesini temizlediği anları kaydetmiş oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör