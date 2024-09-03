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Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 14:13 Güncelleme: 03.09.2024 14:14
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Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. "Var Böyle Tipler" kanalının popüler isimleri, büyük bir dolandırıcılık vakasına karıştıktan sonra yurt dışına kaçmış, ancak ülkeye giriş yaptıklarında tutuklanmışlardı. İşte Talu çifti için istenen ceza...

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