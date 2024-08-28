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İddialar gerçek çıktı! Danla Bilic ile Doğan Alemdar Bodrum'da görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 09:09 Güncelleme: 28.08.2024 09:18
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İddialar gerçek çıktı! Danla Bilic ile Doğan Alemdar Bodrum’da görüntülendi

Yayınladığı makyaj videoları ile ünlenen sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Danla Bilic, yeni bir aşk iddiasıyla gündeme gelmişti. Fenomen isim son olarak milli futbolcu Doğan Alemdar ile Bodrum'da görüntülendi. Bununla birlikte orta çıkan iddialar doğrulanmış oldu. İşte detaylar...

Sosya medya fenomeni Danla Bilic, yeni aşkıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Danla BilicDanla Bilic

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giyen genç futbolcu Bertuğ Yıldırım ile sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in aşk yaşadığı ortaya çıktı. İkili, ilişkileriyle magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ünlü çift ilk görüntülendiklerinde yanlarında Danla Bilic ve Doğan Alemdar da vardı.

Görüntülerin ardından Bilic ve Alemdar hakkında da aşk iddiaları konuşulmaya başlandı.

Doğan AlemdarDoğan Alemdar

AŞK BELGELENDİ!

Takvim'de yer alan habere göre; Haklarındaki aşk iddialarına karşı sessizliği koruyan ikili, geçtiğimiz aylarda yurt dışında görüntülenmişti. Görüntülenmelerinin ardından hiçbir açıklama yapmayan ikili, şimdi de Bodrum tatiline çıktı.

Cennet Koyu'nda plajda görüntülenen Doğan Alemdar ve Danla Bilic aşkı bu sayede bir kez daha belgelenmiş oldu.

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