Mustafa Sandal o yorumu affetmedi! Suç duyurusunda bulundu

ONLARCA SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Araştırmaya koyulan avukatlar, paylaşımları didik didik inceledi. Ardından suç duyurusunda bulunmaya başladı. Kötü yorumlar hakkında onlarca suç duyurusunda bulunulduğu iddia edildi. Dilekçelere uzlaşmak için telefon numaraları da eklendi. Onların arasında B.H. adlı bir sosyal medya kullanıcısı vardı.

"ŞARKICI BOZUNTUSU"

İddiaya göre; B.Hi Ocak 2022'de Mustafa Sandal hakkında "Şarkıcı bozuntusu" dedi.

Araştırmalar esnasında bunu fark eden avukatlar o yorum sahibini savcılığa verdi.

Rencide edildiğini ileri süren Sandal, avukatları aracılığıyla "Hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Mustafa Sandal ve eşi Melisa Sütşurup