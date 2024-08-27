27 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Mustafa Sandal o yorumu affetmedi! Suç duyurusunda bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 16:09
ABONE OL
Mustafa Sandal o yorumu affetmedi! Suç duyurusunda bulundu

Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyada kendisi hakkında yazılan hakaret içerikli yorumları mercek altına aldı. Kendisine yönelik olumsuz ve aşağılayıcı yorumlar tespit eden Sandal, bu yorumları toplayarak avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara karşı sessiz kalmadı. Sosyal medya platformlarında kendisine yönelik hakaret ve kötü yorumları inceleyen Sandal, bu yorumları tek tek derleyerek hukuki adımlar attı.

ONLARCA SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Araştırmaya koyulan avukatlar, paylaşımları didik didik inceledi. Ardından suç duyurusunda bulunmaya başladı. Kötü yorumlar hakkında onlarca suç duyurusunda bulunulduğu iddia edildi. Dilekçelere uzlaşmak için telefon numaraları da eklendi. Onların arasında B.H. adlı bir sosyal medya kullanıcısı vardı.

"ŞARKICI BOZUNTUSU"

İddiaya göre; B.Hi Ocak 2022'de Mustafa Sandal hakkında "Şarkıcı bozuntusu" dedi.

Araştırmalar esnasında bunu fark eden avukatlar o yorum sahibini savcılığa verdi.

Rencide edildiğini ileri süren Sandal, avukatları aracılığıyla "Hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Mustafa Sandal ve eşi Melisa SütşurupMustafa Sandal ve eşi Melisa Sütşurup

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör