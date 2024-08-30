Mahmut Tuncer Kahtalı Mıçe’nin sağlık durumunu açıkladı!

Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan

HABERLERİ YALANLADI

İddiaların ardından açıklamada bulunan Kahtalı Mıçe, haberleri yalanlayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kahtalı Mıçe, ince bağırsağının üstünde iki tane kitle bulunduğunu, bunların tedavi ve kemoterapi sürecinde olduğunu belirtti.

Ünlü isim, "Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz. Sizden sadece dualarınızı istiyorum" dedi.