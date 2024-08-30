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Mahmut Tuncer Kahtalı Mıçe'nin sağlık durumunu açıkladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 12:06 Güncelleme: 30.08.2024 12:07
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Mahmut Tuncer Kahtalı Mıçe’nin sağlık durumunu açıkladı!

Geçtiğimiz mayıs ayında gırtlak kanseriyle gündeme gelen Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan Mustafa Aslan, sağlık durumu hakkında önemli bir açıklama yapmıştı. Aslan, ince bağırsağının üstünde iki adet kitle bulunduğunu ve kemoterapi gördüğünü belirtmişti. Son olarak Mahmut Tuncer, Kahtalı Mıçe'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Türkücü Mahmut Tuncer, 'Kahtalı Mıçe' lakabıyla tanınan Mustafa Aslan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Aslan, hakkında çıkan gırtlak kanseri iddiasını yalanlayan ünlü isim "Sadece dualarınızı istiyorum" demişti. İşte Kahtalı Mıçe'nin son durumu...

Kahtalı MıçeKahtalı Mıçe

Gırtlak kanserine yakalandığı iddiasıyla gündeme gelen Kahtalı Mıçe'nin sağlık durumuna ilişkin detaylar merak konusu oluyor.

Onur Akay, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya'da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin"

Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa AslanKahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan

HABERLERİ YALANLADI

İddiaların ardından açıklamada bulunan Kahtalı Mıçe, haberleri yalanlayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kahtalı Mıçe, ince bağırsağının üstünde iki tane kitle bulunduğunu, bunların tedavi ve kemoterapi sürecinde olduğunu belirtti.

Ünlü isim, "Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz. Sizden sadece dualarınızı istiyorum" dedi.

Mahmut Tuncer'in paylaşımıMahmut Tuncer'in paylaşımı

MAHMUT TUNCER ZİYARET ETTİ!

Mahmut Tuncer, sıkıntılı günler geçiren arkadaşı Kahtalı Mıçe'yi yalnız bırakmadı.

Kahtalı Mıçe'yi ziyaret eden Tuncer, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına "Değerli sanatçı dostum Kahtalı Mıçe'yi ziyaret ettim. Sağlık durumu gayet iyi. Yine güzel günlerde tekrar buluşmak üzere" notunu ekledi.

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