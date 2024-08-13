Mauro Icardi İstanbul gecelerine aktı! Wanda Nara sonrası dikkat çeken kare...
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra kısa bir bunalım yaşasa da İstanbul gecelerinde sık sık boy göstermeye başladı. Icardi takım arkadaşı Lucas Torreira'yı da yanına alarak gecelere aktı. Diğer yandan Arjantin basınına göre Mauro Icardi, Wanda Nara'ya ait tüm kredi kartlarını bloke ettirdi. İşte detaylar...
Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin bunalımda olduğu söyleniyordu.
TORREIRA İLE GECELERE AKTI
Yıldız futbolcu, önceki gece takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte İstanbul gecelerindeydi. Etiler'deki bir kulübe gelen iki yakın arkadaş, mekandan sabah saatlerine doğru ayrıldı.
Evliyken geceleri dışarı çıkmayan Icardi'nin ayrılık sonrası İstanbul gecelerinde sık sık boy göstermesi dikkat çekiyor.
İlişkilerinde kara bulutlar dolaşan Mauro Icardi ile Wanda Nara aşkı bitti. Yollarını tamamen ayıran ünlü çiftin arasında neler olduğu merak konusu oldu. İşte Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evliliğinde gelinen son nokta…
BEKLENMEDİK DARBE...
Antrenmada mutsuz halleri ve evlilik yüzüğünü hala çıkarmamasıyla herkesin dikkatini çeken Icardi, yeni kararlar almaya başladı. Wanda Nara, iki çocuğunun babasından hiç beklemediği bir darbe yedi.
Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Wanda, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz." demişti.
KREDİ KARTLARI İPTAL
Arjantinli gazeteci Majo Martino'nun haberine göre; Mauro Icardi, Wanda Nara'ya ait tüm kredi kartlarını bloke ettirdi.
AVUKATI DOĞRULADI
Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir yayında konuyla ilgili "Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler. Bu bilginin nereden duyulduğunu bilmiyorum. Erkekler bunu genellikle zorlayıcı bir önlem olarak kullanıyor." dedi.
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