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Mauro Icardi İstanbul gecelerine aktı! Wanda Nara sonrası dikkat çeken kare...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 09:27
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Mauro Icardi İstanbul gecelerine aktı! Wanda Nara sonrası dikkat çeken kare...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra kısa bir bunalım yaşasa da İstanbul gecelerinde sık sık boy göstermeye başladı. Icardi takım arkadaşı Lucas Torreira'yı da yanına alarak gecelere aktı. Diğer yandan Arjantin basınına göre  Mauro Icardi, Wanda Nara'ya ait tüm kredi kartlarını bloke ettirdi. İşte detaylar...

Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin bunalımda olduğu söyleniyordu.

Mauro Icardi ve Wanda NaraMauro Icardi ve Wanda Nara

TORREIRA İLE GECELERE AKTI

Yıldız futbolcu, önceki gece takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte İstanbul gecelerindeydi. Etiler'deki bir kulübe gelen iki yakın arkadaş, mekandan sabah saatlerine doğru ayrıldı.

Evliyken geceleri dışarı çıkmayan Icardi'nin ayrılık sonrası İstanbul gecelerinde sık sık boy göstermesi dikkat çekiyor.

Mauro Icardi gece kulübünden çıkarken görüntülendi.Mauro Icardi gece kulübünden çıkarken görüntülendi.

İlişkilerinde kara bulutlar dolaşan Mauro Icardi ile Wanda Nara aşkı bitti. Yollarını tamamen ayıran ünlü çiftin arasında neler olduğu merak konusu oldu. İşte Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın evliliğinde gelinen son nokta…

Mauro Icardi ve Wanda NaraMauro Icardi ve Wanda Nara

BEKLENMEDİK DARBE...

Antrenmada mutsuz halleri ve evlilik yüzüğünü hala çıkarmamasıyla herkesin dikkatini çeken Icardi, yeni kararlar almaya başladı. Wanda Nara, iki çocuğunun babasından hiç beklemediği bir darbe yedi.

Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Wanda, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internetteki gerçek olmayan şeyleri görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz." demişti.

Mauro Icardi ve Wanda NaraMauro Icardi ve Wanda Nara

KREDİ KARTLARI İPTAL

Arjantinli gazeteci Majo Martino'nun haberine göre; Mauro Icardi, Wanda Nara'ya ait tüm kredi kartlarını bloke ettirdi.

Mauro Icardi ve Wanda NaraMauro Icardi ve Wanda Nara

AVUKATI DOĞRULADI

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir yayında konuyla ilgili "Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler. Bu bilginin nereden duyulduğunu bilmiyorum. Erkekler bunu genellikle zorlayıcı bir önlem olarak kullanıyor." dedi.

Mauro Icardi ve Wanda NaraMauro Icardi ve Wanda Nara

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