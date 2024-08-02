Usta oyuncu Müjde Ar sevenlerini telaşlandırdı! Sağlık durumu...

"DİYABETE BAĞLI"

Damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alınan ve operasyonun 2 saat sürdüğünü belirten Müjde Ar, "Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tektikler sonucu çok acil müdahale edildi." diye konuştu.

Müjde Ar