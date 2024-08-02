Usta oyuncu Müjde Ar sevenlerini telaşlandırdı! Sağlık durumu...
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Müjde Ar, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Usta oyuncu, son olarak sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Müjde Ar'ın ameliyat olduğu öğrenildi. Peki, Müjde Ar sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Ah Güzel İstanbul, Fahriye Abla, Eğreti Gelin, Ağır Roman ve Komser Şekspir gibi birçok filmde rol alan Türk Sineması'nın efsane isminden hayranlarını telaşlandıran haber geldi. Aysel Gürel'in kızı oyuncu Müjde Ar, ciddi bir ameliyat geçirdi. İşte usta oyuncunun sağlık durumu hakkında merak edilenler...
MagazinSortie'nin haberine göre geçtiğimiz saatlerde sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulunan Müjde Ar, oldukça ciddi bir kalp ameliyatı geçirdiğini açıkladı.
"DİYABETE BAĞLI"
Damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alınan ve operasyonun 2 saat sürdüğünü belirten Müjde Ar, "Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tektikler sonucu çok acil müdahale edildi." diye konuştu.
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