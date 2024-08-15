Popstar Bayhan'ı ilk kez böyle görüyorsunuz! Bir de ev haline bakın...
Bir döneme damga vuran şarkı yarışması Popstar ile ünlenen Bayhan yeni şarkısı "Tiryakinim" ile yine gündeme damga vurdu. Bu kez şarkısı ile sık sık konuşulan Bayhan Gürhan evinin kapılarını açtı. Ev hali ile dikkat çeken Bayhan'ın koleksiyonu da gözlerden kaçmadı. İşte Bayhan ve ev halleri...
Ünlü şarkıcının kendisi olduğu kadar evi de göz kamaştırıyor.
Popstar yarışmasından adını bugünlere taşıyan birçok isim çıktı. Bu isimlerden biri de Popstar Bayhan oldu.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Popstar Bayhan yıllar sonra ortaya çıktı.
Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı.
EVİNİN KAPILARINI AÇTI
Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Bayhan 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına evinin kapılarını açtı. Siyah tonlarının sıklıkla kullandığı evinde şarkıcının deri koltukları siyah perdeleri oldukça göz kamaştırdı.
KOLEKSİYONU DİKKATLERDEN KAÇMADI
Sade ve şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu.
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