15 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Popstar Bayhan'ı ilk kez böyle görüyorsunuz! Bir de ev haline bakın...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 00:41 Güncelleme: 15.08.2024 00:50
ABONE OL
Popstar Bayhan’ı ilk kez böyle görüyorsunuz! Bir de ev haline bakın...

Bir döneme damga vuran şarkı yarışması Popstar ile ünlenen Bayhan yeni şarkısı "Tiryakinim" ile yine gündeme damga vurdu. Bu kez şarkısı ile sık sık konuşulan Bayhan Gürhan evinin kapılarını açtı. Ev hali ile dikkat çeken Bayhan'ın koleksiyonu da gözlerden kaçmadı. İşte Bayhan ve ev halleri...

2003 yılına damga vuran "Popstar" yarışması ile hafızalara kazınan Bayhan son dönemlerdeki tarzı ile oldukça dikkat çekiyor.

Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!

Ünlü şarkıcının kendisi olduğu kadar evi de göz kamaştırıyor.

Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!

Popstar yarışmasından adını bugünlere taşıyan birçok isim çıktı. Bu isimlerden biri de Popstar Bayhan oldu.

Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Popstar Bayhan yıllar sonra ortaya çıktı.

Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı.

Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!

EVİNİN KAPILARINI AÇTI

Şarkıcı bu kez ise eviyle gündeme geldi. Bayhan 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına evinin kapılarını açtı. Siyah tonlarının sıklıkla kullandığı evinde şarkıcının deri koltukları siyah perdeleri oldukça göz kamaştırdı.

Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!

KOLEKSİYONU DİKKATLERDEN KAÇMADI

Sade ve şık bir evi olan şarkıcının evinde en dikkat çeken detaylardan biri ise tespih koleksiyonu oldu.

Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!Popstar Bayhan bu kez ev halleri ile dikkat çekti!

Yenilebilir altın tozundan oluşan şık tespihler görenleri kendisine hayran bıraktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör