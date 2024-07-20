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Oyuncu Zafer Algöz'den İBB’ye İSPARK isyanı: Valla pes ve yuh

Giriş: 20.07.2024 10:21 Güncelleme: 20.07.2024 10:23
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Oyuncu Zafer Algöz’den İBB’ye İSPARK isyanı: Valla pes ve yuh

Oyuncu Zafer Algöz'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPRAK'a yaptığı peş peşe zamma sert tepkiler geldi. İstanbul halkına otopark hizmeti veren İSPAK'ın aşırı şişen fiyatları için Algöz "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!" dedi.

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı otopark zamlarına usta oyuncu Zafer Algöz isyan etti.

Oyuncu Zafer AlgözOyuncu Zafer Algöz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'a arka arkaya yaptığı zamlarla saatlik otopark ücreti 70 TL'ye, aylık abonmanlık ise 5 bin Türk Lirası'na yükseldi.

Tiyatro sanatçısı Zafer Algöz, fahiş ücrete şu sözlerle tepki gösterdi:

"Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!"

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