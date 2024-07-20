Oyuncu Zafer Algöz’den İBB’ye İSPARK isyanı: Valla pes ve yuh

"Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!"

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