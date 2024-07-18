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Bülent Ersoy'dan şoke eden hamle: Programı bıraktığını açıkladı! Meğer sebebi...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 16:50
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Bülent Ersoy’dan şoke eden hamle: Programı bıraktığını açıkladı! Meğer sebebi...

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'dan herkesi şaşkına çeviren bir açıklama geldi. Ersoy, 'Dünya Güzellerim Tatilde' programından ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın sebebi olarak ise makyörü Tolgahan Karataş'ı gösterdi.

Dünya Güzellerim Tatilde programı 4 Temmuz Perşembe akşamı yayın hayatına başlamıştı. Programda Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için yarışacaktı.

Bülent ErsoyBülent Ersoy

Bülent Ersoy, "Makyörüm olarak çalışan Tolgahan Karataş'ın sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum" diyerek programdan ayrıldığını belirtti.

Bülent ErsoyBülent Ersoy

İŞTE ERSOY'UN AÇIKLAMASI:

Bülent Ersoy açıklamasıBülent Ersoy açıklaması

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