Bülent Ersoy’dan şoke eden hamle: Programı bıraktığını açıkladı! Meğer sebebi...

Dünya Güzellerim Tatilde programı 4 Temmuz Perşembe akşamı yayın hayatına başlamıştı. Programda Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever her hafta kendilerine verilen görevleri başarıyla tamamlamak için yarışacaktı.

Bülent Ersoy