Reynmen 'Renklensin' şarkısının İslami versiyonunu seslendirdi! "Renklensin camilerimiz"
Şarkıcı Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, hayranlarının yoğun isteği üzerine "Renklensin Gecelerimiz" şarkısının İslami versiyonunu söyledi. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Reymen'in 'Renklensin' şarkısının İslami versiyonu...
Ünlü şarkıcı Reynmen, hayranlarının yoğun isteği üzerine "Renklensin" şarkısının İslami versiyonunu seslendirerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz haftalarda Zonguldak'ta bir genç, bu şarkıyı İslami bir yorumla seslendirip klip çekmişti. Reynmen'den de benzer bir adım beklenmişti.
"RENKLENSİN CAMİLERİMİZ"
Şarkıcı Reynmen, hayranlarının bu isteğine kayıtsız kalmadı. Reynmen, Instagram hesabı üzerinden listeleri kasıp kavuran "Renklensin" şarkısının İslami versiyonunu seslendirdi. Büyük beğeni toplayan o anlar, sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşım rekoru kırdı.
Bir genç, Reynmen'in 'Renklensin' parçasını İslam'a uyarlayarak şarkının sözlerini değiştirip seslendirdi.
Seslendirdiği şarkının klibini camide çekerek "renklensin gecelerimiz" olan şarkı sözünü "renklensin camilerimiz" olarak değiştirdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan video en çok izlenenler arasına girdi.
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