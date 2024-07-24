Reynmen 'Renklensin' şarkısının İslami versiyonunu seslendirdi! "Renklensin camilerimiz"

Ünlü şarkıcı Reynmen, hayranlarının yoğun isteği üzerine "Renklensin" şarkısının İslami versiyonunu seslendirerek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz haftalarda Zonguldak'ta bir genç, bu şarkıyı İslami bir yorumla seslendirip klip çekmişti. Reynmen'den de benzer bir adım beklenmişti.

Reynmen