Van’da önce Bengü şimdi de Cem Adrian’a pet şişeli saldırı! Ünlü şarkıcıdan flaş sözler: Bir gül bahçesinde gibiydim...

"BİR GÜL BAHÇESİNDE GİBİYDİM"



Konser sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cem Adrian, "Mahcubiyet ile ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez 'ki ben dikeni de severim gülden ötürü...' Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım" paylaşımında bulundu.