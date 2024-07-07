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Van'da önce Bengü şimdi de Cem Adrian'a pet şişeli saldırı! Ünlü şarkıcıdan flaş sözler: Bir gül bahçesinde gibiydim...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 09:55 Güncelleme: 07.07.2024 10:40
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Van’da önce Bengü şimdi de Cem Adrian’a pet şişeli saldırı! Ünlü şarkıcıdan flaş sözler: Bir gül bahçesinde gibiydim...

Van’da düzenlenen ‘Kültür Yolu Festivali’ kapsamında sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne, şarkı söylediği sırada fırlatılan bir pet şişe isabet etti. Adrian yapılan saldırıya rağmen şarkısına devam ederken "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" sözleriyle takdir topladı. İşte detaylar...

Cem Adrian'ın sahne aldığı Van Atatürk Kültür Parkı'ndaki konsere binlerce vatandaş katıldı.

Bir önceki akşam sahne alan Bengü'nün konserinde yaşanan gerginliğin ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde, Cem Adrian hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı.

"HEDEFİ TAM VURDU"

Şarkılarını seslendiren Cem Adrian'a, kim tarafından atıldığı belli olmayan bir pet şişesi fırlatıldı. Yüzüne pet şişe isabet eden Adrian, konserine devam etti. Kendisine saldıran kişiye hitap eden Cem Adrian'ın, "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedikten sonra konserine devam etmesi kalabalıktan büyük takdir topladı.

"BİR GÜL BAHÇESİNDE GİBİYDİM"

Konser sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cem Adrian, "Mahcubiyet ile ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez 'ki ben dikeni de severim gülden ötürü...' Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım" paylaşımında bulundu.

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