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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Doktorundan yasak geldi...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 14:45
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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın sağlık durumunda yeni gelişme! Doktorundan yasak geldi...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, uzun süredir kulağındaki tümörle mücadele ediyor. Son zamanlarda sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bodrum ilçesinde yaşayan Filiz Akın'a doktorları tarafından yeni bir yasak getirildi. İşte haberin detayları...

Usta sanatçı Filiz Akın kulağındaki tümör nedeniyle tedavisine devam ediyor. Yaşadığı sağlıkl sorunları nedeniyle sevenlerini üzen Akın, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Doktorundan Filiz Akın'a yasak geldi.

"İLAÇLARA RAĞMEN İYİ DEĞİLİM"

Geçtiğimiz aylarda "İlaçlara rağmen iyi değilim" paylaşımında bulunan Akın'a doktorlar tarafından denize girme yasağı getirildi.

YASAK KALKANA KADAR UZAK DURACAK

Akın bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Öyle sıcak ki gözümü açamıyorum Doktorum henüz denize girmeme izin vermedi Son ilaç bitince Eşimin nezaretinde girebilirim İnşallah!

Geçen senelerden bir #tbt ile olabileceği kadar iyi bir #haftasonu diliyorumhepimize" paylaşımında bulundu.

Türk sinemasının büyük oyuncuları arasında yer alan Filiz Akın, uzunca bir süredir kulağındaki tümör nedeniyle tedavi görüyordu.

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