Katil İsrail’in yeni planı! Daha az saldırı daha çok ölüm

- "BU BİR MEDYA SLOGANI VE İŞGALCİLER HENÜZ BİR AŞAMADAN DİĞERİNE GEÇEMEDİ."

Üçüncü aşamada, İsrail ordusunun kara saldırısı düzenlediği bölgelerden çekileceğini öngören Muhammed, "Ordunun saldırı düzenlediği bölgelerden çekilmesi, ya Gazze Şeridi dışına çıkmasını ya da Netzarim ve Philadelphia eksenlerindeki toplama noktalarına doğru çekilmesini içeriyor, ikinci aşamada olduğu gibi Gazze Şeridi içinde kalmasının aksine." diye konuştu.

İsrail'in bu aşamada, esirlerin kurtarılması, direniş gruplarının saha liderlerinin alıkonulması ve 7 Ekim öncesinden farklı, sonunda kontrolün ele geçirilmesine yol açan yeni bir durumun oluşturulması ile ilgili taktiksel hedeflere ulaşmayı amaçladığını dile getiren Muhammed, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına ilişkin belirlediği birinci ve ikinci aşamadaki başarısızlığına dikkati çekerek, üçüncü aşamadaki hedeflere ulaşmasının da şüpheli olduğunu söyledi.

Siyaset uzmanı MUhammed, "Üçüncü aşama tamamlayıcı bir aşamadır ve önceki aşamalar başarılmadan bunda başarıya ulaşmak zor. Ayrıca bu aşama, (İsrail'in) kuzey cephesindeki askeri gerilim ile İsrail'in üzerindeki uluslararası baskının artmasıyla aynı zamana denk geldi." ifadesini kullandı.