Dünyanın en zengin adamı Türkiye’de! Milyonluk yatı ile Fethiye'ye giriş yaptı
Dünyanın en zengin adamları listesinde yer alan ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Türkiye'ye geldi. Jeff Bezos'un Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 500 milyon dolara mal edilen “Koru” adlı lüks yatı, tatil cenneti Fethiye Göcek’e giriş yaptı. Bezos'un lüks yatta, Bezos'un dinlendiği belirtildi. Öte yandan Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks yatı 'Flying Fox', Fethiye'ye şubat ayında da demir atmıştı.Peki, Jeff Bezos nasıl en zengin iş adamı oldu? Milyonluk yat "Koru" nun özellikleri neler? İşte detaylar...
Tatil cenneti Fethiye'ye dünyaca ünlü isimler akın etmeye devam ediyor. Son olarak dünyanın en zengini ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (60) "Koru" adlı lüks yatı Fethiye Göcek açıklarına girdi.
Lüks yatta, Bezos'un dinlendiği belirtildi.
DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİNDE YER ALIYOR
Jeffrey Preston Bezos, dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu, CEO'su ve başkanı olarak biliniyor.
Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı olan Bezos, 2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi oldu ve Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti. Geliştirdiği bu girişimin başarı doğurmasıyla, Time tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi.
Blue Origin'in de kurucusu ve sahibi olan Bezos, 2013 yılında The Washington Post gazetesini satın alarak medyasektörüne de giriş yaptı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde Elon Musk'u tahtından indirerek dünyanın en zengin adamı unvanını geri aldı. Jeff Bezos geçtiğimiz haftalarda 200 milyar dolarlık serveti ile Musk'ın 198 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.
MİLYONLUK YAT "KORU" NUN ÖZELLİKLERİ
Koru, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a ait lüks özel süper yat sınıfında yer alıyor.
Yat, 2021'den itibaren Oceanco tarafından Hollanda'da inşa edildi ve Nisan 2023'te teslim edildi.127 metre (417 ft) uzunluğunda üç direkli bir yelkenli yat olan "Koru" 500 milyon dolara mal oldu. Devreye alındığında, yat Andrey Melnichenko'nun Yelkenli Yat A'dan sonra dünyanın en büyük ikinci yelkenli yatıydı.
TÜRKİYE'YE 2. TURU
Öte yandan Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks yatı 'Flying Fox', Fethiye'ye Şubat ayında da demir atmıştı. Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan 'Cayman Adaları' bayraklı 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt almıştı.
Almanya'da 2016 yılında inşa edilen ultra lüks yatta 22,5 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda yüzme havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları da bulunuyor. İki de helikopter pisti bulunan yatta aynı zamanda biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.
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