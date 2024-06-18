Dünyanın en zengin adamı Türkiye’de! Milyonluk yatı ile Fethiye’ye giriş yaptı





Amerikalı internet girişimcisi, sanayici, medya sahibi ve yatırımcı olan Bezos, 2017 öncesi, Forbes servet endeksindeki listesindeki ilk yüz milyarderden olan Bezos, 2017 sonrası ise dünyanın en zengin kişisi oldu ve Temmuz 2018'de net serveti 150 milyar Amerikan dolarını geçti. Geliştirdiği bu girişimin başarı doğurmasıyla, Time tarafından 1999'da Yılın Kişisi seçildi.