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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake gözaltına alındı! Mahkeme karşısına çıkacak

ahaber.com.tr
Giriş: 18.06.2024 18:02
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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake gözaltına alındı! Mahkeme karşısına çıkacak

Ünlü aktör ve şarkıcı Justin Timberlake alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Ünlü şarkıcının gözaltına alındığı ve salı günü mahkemeye çıkacağı öğrenildi.

Şarkılarıyla ve aktörlüğüyle bilinen ünlü Justin Timberlake bu kez gözaltı haberiyle gündeme geldi. Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Timberlake'in Long Island'ın doğusundaki Sag Harbor'da pazartesi gece saatlerinde gözaltına alındığı öğrenildi. Ünlü ismin menajerinden henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

YARALANAN YOK

Bir kaynak, Sag Harbor Polis Departmanı tarafından tutuklanan şarkıcı için "Kimse yaralanmadı. Yaklaşık bir saat sonra mahkemeye çıkarılacak" şeklinde konuştu.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Salı günü mahkemeye karşısına çıkacağı bildirilen pop yıldızının bu hafta sonu Chicago'da iki konseri ve gelecek hafta New York City'de iki gösterisi var.

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