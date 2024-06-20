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Demet Akalın'ın kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti! '2 evlat annesiz kaldı'

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 11:19 Güncelleme: 20.06.2024 11:39
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Demet Akalın’ın kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti! ’2 evlat annesiz kaldı’

Başı boş köpekler bir can daha aldı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, büyük kuzeninin sokak köpeklerinin saldırması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Akalın, "2 evlat annesiz kaldı. Sadece sabah yürüyüşü yapıyordu" dedi. İşte haberin detayları...

Köpek saldırıları Türkiye'nin gündeminde düşmüyor... Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan küçük Tunahan'ın durumundan üzüntü duyduğunu belirtti. Akalın, aynı zamanda büyük kuzeninin de köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"2 EVLAT ANNESİZ KALDI"

Ünlü şarkıcı, bu kez aktif olarak kullandığı X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı acı paylaşım ile gündeme geldi. Demet Akalın, Ankara'da yaşayan minik Tunahan'ın okula giderken 20 köpeğin saldırısına uğradığına dair çekilen bir videoyu alıntıladı.

Yakın zamanda 2 çocuk annesi kuzeninin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıklayan 52 yaşındaki Demet Akalın, "2 evlat annesiz kaldı" ifadelerini kullandı.

KUZENİ KÖPEK SALDIRISINDA ÖLDÜ

Tunahan'ın son hali hakkında yapılan paylaşıma kayıtsız kalamayan Akalın, büyük kuzeninin sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

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