Demet Akalın’ın kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti! ’2 evlat annesiz kaldı’

"2 EVLAT ANNESİZ KALDI"

Ünlü şarkıcı, bu kez aktif olarak kullandığı X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı acı paylaşım ile gündeme geldi. Demet Akalın, Ankara'da yaşayan minik Tunahan'ın okula giderken 20 köpeğin saldırısına uğradığına dair çekilen bir videoyu alıntıladı.