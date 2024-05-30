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Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu

Son dakika haberine göre ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. 71 yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu. Algöz, "Değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun." dedi. Uğurlu, Tabutta Rövaşata ve Döngel Kerhanesi filmleriyle hafızalara kazınmıştı. Bu anlamda Ahmet Uğurlu kimdir, kaç yaşında gibi sorular oldukça merak edildi.

Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. 71 yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu.

Algöz, "Değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin Çobanbey mahallemizin ilk aktörü. Hepimizin ilham kaynağı. Allah rahmet eylesin.Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Cem Yılmaz da, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna ağabeyimin dayısı, Mustafa ağabeyimizin ağabeyi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu ağabeyimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Gençlik kahramanımızdı mekânı cennet olsun" dedi.

TABUTTA RÖVAŞATA İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI
14 sinema filmine rol alan ünlü oyuncu, 'Tabutta Rövaşata'da 'Mahsun', 'Döngel Kârhanesi'ndeki 'Keskin' rolleriyle hafızalarda yer edinmişti.

AHMET UĞURLU KİMDİR?
2 Ağustos 1952 Konya doğumlu sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 13 yıl boyunca Devlet Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan sanatçı "Mine" filmi ile sinema dünyasına adım attı. Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde 'Mahsun' karakteri ile birçok ödül alan oyuncu ayrıca, Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

ÖDÜLLERİ
1996: 33. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Tabutta Rövaşata
1997: 9. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Tabutta Rövaşata
1997: Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (Tabutta Rövaşata)
1997: Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu (Tabutta Rövaşata)

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