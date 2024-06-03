Ünlü rapçi Sagopa Kajmer’in annesi vefat etti! Kansere yenik düştü...

Bu albümden sonra On Kurşun'u, 2004'te de Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 27 Haziran 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayınladı.

1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayınladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albümü, 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu, 2010'da Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen'i, 2011'de Saydam Odalar'ı, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Islatan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayınladı.

12 Haziran 2020'de ise rapçi Patron ile "Siyah" teklisini yayınladı. 17 Temmuz 2020'de Faruk Sabancı ile "Bu Sen Değilsin" teklisini yayınladı. Ayrıca 17 Ağustos 2020 doğum gününde kuzeni Gökhan Özyavuz ile 5 parçadan oluşan Yunus EP albümünü yayınladı.