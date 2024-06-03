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Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi vefat etti! Kansere yenik düştü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Ünlü rapçi Sagopa Kajmer’in annesi vefat etti! Kansere yenik düştü...

Rap müziğin başarılı isimlerinden Sagopa Kajmer'in annesi kansere yenik düştü. Ünlü rapçinin annesi Serpil Özyavuz'un vefatı, sevenlerini ve müzik camiasını derin bir üzüntüye boğdu. İşte haberin detayları...

Türkiye'nin sevilen rap şarkıcılarından biri olan Sagopa Kajmer, bugün aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü rapçinin annesi Serpil Özyavuz, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

KANSERE YENİLDİ

Yaklaşık iki gündür yoğun bakımda tedavi gören 71 yaşındaki Özyavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZANESİ SAMSUN'DA DEFNEDİLECEK

Sagopa Kajmer'in annesinin cenazesinin ise Rasathane Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Samsun'da toprağa verilecek.

Sagopa Kajmer kimdir?

Gerçek adı Yunus Özyavuz olan Sagopa Kajmer, 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı.

Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu. 1998'de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı.

Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı.

Bu albümden sonra On Kurşun'u, 2004'te de Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 27 Haziran 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayınladı.

1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayınladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albümü, 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu, 2010'da Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen'i, 2011'de Saydam Odalar'ı, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Islatan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayınladı.

12 Haziran 2020'de ise rapçi Patron ile "Siyah" teklisini yayınladı. 17 Temmuz 2020'de Faruk Sabancı ile "Bu Sen Değilsin" teklisini yayınladı. Ayrıca 17 Ağustos 2020 doğum gününde kuzeni Gökhan Özyavuz ile 5 parçadan oluşan Yunus EP albümünü yayınladı.

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