Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi vefat etti! Kansere yenik düştü...
Rap müziğin başarılı isimlerinden Sagopa Kajmer'in annesi kansere yenik düştü. Ünlü rapçinin annesi Serpil Özyavuz'un vefatı, sevenlerini ve müzik camiasını derin bir üzüntüye boğdu. İşte haberin detayları...
Türkiye'nin sevilen rap şarkıcılarından biri olan Sagopa Kajmer, bugün aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü rapçinin annesi Serpil Özyavuz, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
KANSERE YENİLDİ
Yaklaşık iki gündür yoğun bakımda tedavi gören 71 yaşındaki Özyavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CEZANESİ SAMSUN'DA DEFNEDİLECEK
Sagopa Kajmer'in annesinin cenazesinin ise Rasathane Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Samsun'da toprağa verilecek.
Sagopa Kajmer kimdir?
Gerçek adı Yunus Özyavuz olan Sagopa Kajmer, 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı.
Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu. 1998'de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı.
Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı.
Bu albümden sonra On Kurşun'u, 2004'te de Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 27 Haziran 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayınladı.
1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayınladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albümü, 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu, 2010'da Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen'i, 2011'de Saydam Odalar'ı, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Islatan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayınladı.
12 Haziran 2020'de ise rapçi Patron ile "Siyah" teklisini yayınladı. 17 Temmuz 2020'de Faruk Sabancı ile "Bu Sen Değilsin" teklisini yayınladı. Ayrıca 17 Ağustos 2020 doğum gününde kuzeni Gökhan Özyavuz ile 5 parçadan oluşan Yunus EP albümünü yayınladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...
- Kayıp Kedinin 9 Yıllık Gizemi Çözüldü: Sahte Kimlikle Yaşıyormuş!
- Hamam böcekleri korkudan ters dönecek! Fişek gibi böcek yok eden yöntem
- ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran 2024'te hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı
- Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr
- Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...
- Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur'lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...
- Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
- Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....
- Yavuz Sultan Selim'in gizemli sırrı! Tarih bilgileriniz değişecek