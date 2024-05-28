Komedyen Doğu Demirkol'dan takdir edilecek hareket! Filistin'e bağışlayacak...
Komedyen Doğu Demirkol, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarına karşı sessiz kalmadı. Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz aylarında sahneleyeceği tüm açık hava oyunlarının gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Bu acımasız saldırılara dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'den de pek çok ünlü ve sanatçı tepki gösteriyor.
Doğu Demirkol da İsrail'in Filistin'deki sivil vatandaşları hedef almasına yönelik tepki verenler arasına katıldı.
GÖSTERİLERİNİN GELİRLERİNİ BAĞIŞLAYACAK!
Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz aylarında oynayacağı tüm açık hava oyunlarının gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını belirtti.
Demirkol, sosyal medya paylaşımında, "Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir." ifadelerini kullandı.
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