Nihal Candan yeniden cezaevine dönecek mi? Anoreksiya nedeniyle tahliye olmuştu...
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalarla cezaevine giren ve ardından 37 kiloya kadar düşünce sağlık sorunları nedeniyle tahliye olan fenomen Nihal Candan ile ilgili "Yeniden cezaevine dönecek mi?" sorusu tartışma yarattı. Anoreksiya hastalığına yakalandığı için tahliye olan Candan'ın sadece 5,5 ay cezaevinde kalması ile ilgili konuyu Günaydın yazarlarından Mevlüt Tezel köşesine taşıdı. İşte detaylar...
Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, sazan sarmalı yöntemiyle onlarca kişiyi yaklaşık 42 milyon TL dolandıran bir şebekenin üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Cezaevinde sağlık problemi yaşayan Nihal Candan'ın tahliyesi sonrası yeni bir tartışma gündeme geldi. Günaydın yazarlarından Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında o tartışmayı köşesine taşıdı.
İşte Mevlüt Tezel'in "Nihal Candan kilo alırsa cezaevine dönecek mi?" başlıklı o yazısı
Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan fenomen 'Candan Kardeşler'den Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşünce serbest kaldı.
Birçok insanı dolandıran, kara para aklayıp devleti zarara sokan Nihal Candan'ın sadece 5,5 ay hapis yatması "Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?" sorusunu akıllara getirdi, konu toplumda tartışma yarattı.
Nihal Candan 'anoreksiya'ya yakalandığı ve ölüm tehlikesi kabul edilen 37 kiloya kadar düştüğü için yasalar gereği tahliye edildi.
Candan içeri girmeden önce zayıf bedendi. Böyle bir durumda bir tutuklunun açlık grevine girmesine izin verilmeli mi?
ÖNCE KUAFÖRE GİTTİ
Öte yandan açlık grevine girmek kişisel bir hak! Ülkemizde bu protesto şeklini tercih eden, hatta hayatını kaybeden siyasi tutuklular oldu.
Candan'ın 'anoreksiya nevroza' gibi ciddi bir hastalığa yakalandığı söylendi.
Lakin kilo verip serbest kalmak da garip bir durum. Normalde 37 kiloya düşen birinin başta böbrekleri olmak üzere bazı organları zarar görebilir!
Gerçekten tartışmalı bir durum.
Candan cezaevinden çıktığı gibi ilk ne yaptı? Önce kuaföre gitti sonra da TV kanallarına röportajlar verdi.
DİLAN DA GREV YAPARSA?
Hatta Candan'ın dudak dolgusu yaptırdığı da iddia ediliyor.
Normalde açlık grevinden çıkan birinin ciddi bir tedaviden geçmesi gerekmiyor mu?
Hasta bir insanın bu kadar rahat tavırlar içinde olması garip değil mi?
Bu durum Dilan Polat gibiler için de örnek teşkil edebilir! Polat da açlık grevine girerse ne olacak?
Ve diyelim ki, Nihal Candan sağlığına kavuşup tekrar kilo alırsa cezaevine dönecek mi?
Hukukçular bu duruma ne diyor acaba?
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