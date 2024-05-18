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Ünlü şarkıcı eski sevgilisini dövüp yerlerde sürükledi! İşte tüyler ürperten görüntüler...

Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Ünlü şarkıcı eski sevgilisini dövüp yerlerde sürükledi! İşte tüyler ürperten görüntüler...

ABD'li şarkıcı ve yapımcı Sean Diddy Combs, son zamanlarda yaşadığı olaylarla gündemde kalmaya devam ediyor. Birkaç hafta önce evine yapılan polis baskınıyla gündeme gelen Combs, bu sefer de kaldıkları kız arkadaşını dövüp, tekmeler atıp yerlerde sürüklerken görüldü. İşte ortaya çıkan kamera görüntüleri...

ABD'li şarkıcı Sean Combs, Puff Daddy ve P. Diddy lakaplarını kullanarak şöhret kazanmış bir isimdir. Ancak son zamanlarda magazin dünyasında adı şiddet iddialarıyla anılmaya başladı. 2016 yılında, o dönem ki kız arkadaşı Cassie'ye şiddet uyguladığına dair ortaya çıkan görüntüler, magazin gündemine bomba gibi düştü.

TEKME ATIP YERLERDE SÜRÜKLEMİŞ!

CNN kanalı tarafından ele geçirilen bir videoda, ünlü şarkıcı Sean Diddy Combs'un eski sevgilisi Cassie Ventura'ya şiddet uyguladığına dair çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Combs'un kaldıkları bir otel odasında Ventura'yı dövüp tekmeler atarak yerlerde sürüklediği görülüyor.

Ayrıca, Combs'un sevgilisinin yüzüne yumruk attığı da net bir şekilde görülüyor.

GÖRÜNTÜLER İÇİN PARA TEKLİF ETMİŞ

Combs'un görüntüler için otele 50 bin dolar ödemeyi teklif ettiği de belirtildi. Görüntülerden iki gün sonra Combs ve Cassie'nin The Perfect Match isimli filmin galası için kırmızı halıda el ele tutuşarak poz verdikleri de ortaya çıktı.

Cassie'nin avukatı Douglas Wigdor DailyMail'e yaptığı açıklamada, "Yürek burkan video, Bay Combs'un rahatsız edici ve yırtıcı davranışını gözler önüne serdi. Bayan Ventura'nın bu olayı gün ışığına çıkarmak için gösterdiği cesaret ve metaneti kelimelerle ifade etmek mümkün değil" dedi.

Ünlü bir otelin güvenlik kamerasına takılan görüntülerin 2016 yılına ait olduğu belirtildi. Eski sevgilisi Cassie Ventura, Combs'un kendisine fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı.

Dava sonucunda eski çift anlaşma yapmış olsa da yeni ortaya çıkan bu görüntülerin ardından Ventura'nın bir kez daha tanık olarak mahkemede dinlenebileceği belirtiliyor.

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