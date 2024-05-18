Ünlü şarkıcı eski sevgilisini dövüp yerlerde sürükledi! İşte tüyler ürperten görüntüler...

GÖRÜNTÜLER İÇİN PARA TEKLİF ETMİŞ

Combs'un görüntüler için otele 50 bin dolar ödemeyi teklif ettiği de belirtildi. Görüntülerden iki gün sonra Combs ve Cassie'nin The Perfect Match isimli filmin galası için kırmızı halıda el ele tutuşarak poz verdikleri de ortaya çıktı.

Cassie'nin avukatı Douglas Wigdor DailyMail'e yaptığı açıklamada, "Yürek burkan video, Bay Combs'un rahatsız edici ve yırtıcı davranışını gözler önüne serdi. Bayan Ventura'nın bu olayı gün ışığına çıkarmak için gösterdiği cesaret ve metaneti kelimelerle ifade etmek mümkün değil" dedi.