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Bir TikTok rezaleti daha! Canlı yayında 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 17.05.2024 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
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Bir TikTok rezaleti daha! Canlı yayında 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı

Sosyal medya platformu TikTok'ta her geçen gün bir rezillik daha gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak Kayseri'de yaşanan skandal olay rezaletin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. TikTok'ta açtığı canlı yayın sırasında bir kadın 8 yaşındaki kızına müstehcen ifadeler kullandı. Yaşanan skandala yoğun tepki gelirken, rezil anne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen kelimeler kullandı.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadının adresini tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.G.'yi yine canlı yayın yaparken gözaltına aldı. Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan S.G. hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan adli işlem başlatıldı.

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