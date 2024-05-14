Nihal Candan ve Bahar Candan için istenen ceza belli oldu! Tahliye edilmişti...

ŞEBEKEYE 3 AYRI OPERASYON YAPILDI

İddianamede 38 isim "müşteki", bir isim ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar ilki 4 Mayıs 2023, ikincisi 14 Kasım 2023, üçüncüsü ise 10 Ocak 2024 tarihinde olmak üzere 3 ayrı operasyon yapıldığı vurgulandı. İddianameye göre soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar sonucunda savcılığa sunulan 16 Ocak 2023 tarihli raporla şekillendi. Rapora göre, İstanbul'da dolandırıcılık yaparak menfaat temin etmek üzere oluşturulan suç örgütü üyesi şahıslar, paravan olarak oluşturdukları şirketler üzerinden faaliyet gösteriyordu.

İHALE KURNAZLIĞI

İlk aşamada, mağdurlara, tanıdıkları vasıtasıyla ulaşarak güven kazandıktan sonra, vergi dairesi, icra dairesi, TMSF gibi resmi kurum ve kuruluşlarla yakın ilişki içerisinde olduklarını, kurum birim amirleri vasıtasıyla ihale yoluyla aldıkları araçları piyasa fiyatının altında bir bedelle sattıkları anlatılıyordu. Çete üyeleri, mağdurlara whatsapp uygulaması üzerinden araç ve fiyat listesi bile göndermişti.