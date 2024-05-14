Nihal Candan ve Bahar Candan için istenen ceza belli oldu! Tahliye edilmişti...
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren fenomen Nihal Candan, 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu. Candan kardeşler hakkındaki soruşturma tamamlandı. Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 şüphelinin bulunduğu iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama ile dolandırıcılık suçlarından cezaevine girmişti. Candan kardeşlerin soruşturması tamamlandı. İşte alacakları ceza...
37 KİLOYA DÜŞTÜ TAHLİYE EDİLDİ
Ancak Nihal Candan, bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve 37 kiloya kadar düştü.
Yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu ve tahliye edildi.
CEZALARI BELLİ OLDU!
Savcılık, Bahar Candan'ın "Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar hapsini istedi. Geçtiğimiz ay serbest bırakılan Nihal Candan'ın (Gülnihal Çiçek) ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.
ŞEBEKEYE 3 AYRI OPERASYON YAPILDI
İddianamede 38 isim "müşteki", bir isim ise "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar ilki 4 Mayıs 2023, ikincisi 14 Kasım 2023, üçüncüsü ise 10 Ocak 2024 tarihinde olmak üzere 3 ayrı operasyon yapıldığı vurgulandı. İddianameye göre soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar sonucunda savcılığa sunulan 16 Ocak 2023 tarihli raporla şekillendi. Rapora göre, İstanbul'da dolandırıcılık yaparak menfaat temin etmek üzere oluşturulan suç örgütü üyesi şahıslar, paravan olarak oluşturdukları şirketler üzerinden faaliyet gösteriyordu.
İHALE KURNAZLIĞI
İlk aşamada, mağdurlara, tanıdıkları vasıtasıyla ulaşarak güven kazandıktan sonra, vergi dairesi, icra dairesi, TMSF gibi resmi kurum ve kuruluşlarla yakın ilişki içerisinde olduklarını, kurum birim amirleri vasıtasıyla ihale yoluyla aldıkları araçları piyasa fiyatının altında bir bedelle sattıkları anlatılıyordu. Çete üyeleri, mağdurlara whatsapp uygulaması üzerinden araç ve fiyat listesi bile göndermişti.
ARAÇ BEDELLERİNİN YÜZDE 10'U PARAVAN FİRMALARINA
Araç teklifinde bulundukları, gönderilen listeden beğendiği araçları almak isteyen mağdurlarla anlaşma sağladıkları vurgulanan iddianameye göre, anlaşmanın tamamlanması sonrasında öncelikle araç bedeli ve komisyon olarak araç bedelinin yüzde 10'u oranında bedeli, peşin olarak aracı şirket olduğunu söyledikleri paravan firmaların hesabına göndertiyorlardı.
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