Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’in son hali! Beyin kanaması geçirmişti! Aylar sonra ilk kez görüntülendi

Settar Abi'yle çalışmak kıymetli. Ondan çok şey öğrendim, öğrenmeye devam edeceğim. Sağlık durumu iyi. Hastaneden taburcu edildi, eve geçti. Tekrar işlerine dönmesini bekliyoruz. En son görmeye gittik ve sohbet ettik. Diziyi izlediğini, sete ziyarete geleceğini söyledi.