Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in son hali! Beyin kanaması geçirmişti! Aylar sonra ilk kez görüntülendi
Ocak ayında beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta aktör Settar Tanrıöğen 1 buçuk ayda 3 kez ameliyat edilmişti. Usta oyuncu iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden Kızılcık Şerbeti dizisinde veda etmek zorunda kalmıştı. Sevenleri Settar Tanrıöğen'in son durumunu merak ederken, son hali ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in son hali...
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirdiği sebebi ile acil ameliyata alınmıştı. Usta oyuncu geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüldü.
1 buçuk ayda 3 ameliyat geçiren 61 yaşındaki sanatçı son olarak diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç, taburcu olan meslektaşının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.
"SETTAR ABİYİ GÖRMEYE GİTTİK"
Oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında beyin kanaması geçirip uzun sürede hastanede tedavi gören rol arkadaşı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini açıklamıştı.
Settar Abi'yle çalışmak kıymetli. Ondan çok şey öğrendim, öğrenmeye devam edeceğim. Sağlık durumu iyi. Hastaneden taburcu edildi, eve geçti. Tekrar işlerine dönmesini bekliyoruz. En son görmeye gittik ve sohbet ettik. Diziyi izlediğini, sete ziyarete geleceğini söyledi.
Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu merak edilirken oyuncu ilk kez görüntülendi.
İşte zor günler geçiren Settar Tanrıöğen'in son hali...
Sokakta yürürken görüntülenen usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Settar Tanrıöğen yalnızca "Geçmiş olsun" dileklerine teşekkür ederek yoluna devam etti.
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