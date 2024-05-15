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Bahar'ın Dora'sı Yasemin Allen'den 'Serenay Sarıkaya' güzellemesi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024
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Bahar’ın Dora’sı Yasemin Allen’den ’Serenay Sarıkaya’ güzellemesi

Yasemin Allen, Demet Evgar'ın başrolünde olduğu 'Bahar' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide 'Dora' karakterine hayat veren güzel oyuncu, meslektaşı Murat Cemcir ile katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu. sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, Murat Cemcir ile bir YouTube kanalına konuk oldu. İki isim, Serenay Sarıkaya ile açıklamasıyla sosyal medyada gündem yarattı. İşte haberin detayları...

İki ünlü yakın arkadaş Yasemin Allen, Murat Cemcir ile YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

"SERENAY MI, KIVANÇ MI?"

İkiliye "İki sevgiliyi oynasanız sizi ayıran kim olurdu? Serenay Sarıkaya mı, Kıvanç Tatlıtuğ mu?" diye soruldu.

"BEN DE AYNI ŞEYİ YAPARDIM"

Yasemin Allen "Biraz skandal olacak. Serenay diyorum. Seni Serenay için terk ediyorum." cevabını verdi.

Cemcir ise "Ben de aynı şeyi yapardım." sözleriyle Allen'ı onayladı.

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