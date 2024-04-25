Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Yoğun bakıma alındı! Son durumu...

"DUA GÖNDERİN"

Ahu Tuğba'nın kişisel sosyal medya hesabından bir gazeteciye açıklamalarda bulunan Füsun isimli kişi, yaptığı açıklamada, "Arkadaşısınız belli, 8 saatin üzerinde ameliyatı geçti. Ahumun morali bozulmasın. Bizim çok değerlimiz, dua gönderin, duanızı eksik etmeyin" dedi.