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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Yoğun bakıma alındı! Son durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Yoğun bakıma alındı! Son durumu...

Usta oyuncu Ahu Tuğba'dan sevenlerini üzen haber geldi. Trafik kazası geçiren ünlü isim, Los Angeles'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan Tuğba'nın sağlık durumu ise merak konusu oldu. İşte haberin detayları...

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından Ahu Tuğba, yıllar önce kızı için Amerika'ya yerleşmişti. Ancak usta oyuncudan gelen son dakika haberi sevenlerini üzdü. Öfkeyle çıktığı yolda trafik kazası geçiren Tuğba, 8 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

KABURGALARI KIRILDI

Yeşilçam'ın efsane ismi Ahu Tuğba'nın Amerika'nın Los Angeles şehrinde trafik kazası geçirdiği belirtildi. Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı öğrenildi.

AMELİYATI 8 SAAT SÜRDÜ

Acil olarak ameliyata alınan ünlü ismin ameliyatının 8 saatten fazla sürdüğü öğrenildi.

"DUA GÖNDERİN"

Ahu Tuğba'nın kişisel sosyal medya hesabından bir gazeteciye açıklamalarda bulunan Füsun isimli kişi, yaptığı açıklamada, "Arkadaşısınız belli, 8 saatin üzerinde ameliyatı geçti. Ahumun morali bozulmasın. Bizim çok değerlimiz, dua gönderin, duanızı eksik etmeyin" dedi.

Beklemede olduklarını söyleyen Füsun Hanım, "Kaburgaları kırık dediler. Kanı da zor bulunuyormuş, 0 rh -" açıklamasını da yaptı.

Edinilen bilgilere göre; Ahu Tuğba'nın kaza geçirmesinin sebebinin altında Türkiye'den gelen bir telefon yatıyordu.

Tuğba'nın gelen telefon sonucu öfkeli bir şekilde direksiyona oturduğu ileri sürüldü. Telefon konuşmasının içeriğinin ne olduğu henüz bilinmiyor.

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