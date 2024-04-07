Türk sinemasının usta ismi Nuri Alço’nun sağlık durumu nasıl? Bakan Koca’dan korkutan açıklama | İşte detaylar...

Yeşilçam'a ağırlıklı olarak kötü adam rollerinde yer alan Nuri Alço, izleyicilerin kafasında rol aldığı karakterlerle özdeşleşti. Beyaz takım elbisesi ve elinden düşürmediği viskisi ile bazen bir mafya babası, bazen de bir uyuşturucu kaçakçısını canlandıran başarılı oyuncu, Türk Sineması'na elit kötü adam imajını yerleştiren isim oldu.

Yeşilçam'da çekilen pek çok başarılı filmde imzası olan Alço, aralarında Ahu Tuğba, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses ve de Oya Aydoğan'ın da bulunduğu pek çok yıldız oyuncuya beraber kamera karşısına geçti.