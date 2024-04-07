Türk sinemasının usta ismi Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Bakan Koca'dan korkutan açıklama | İşte detaylar...
Eskişehir'de evinde rahatsızlandıktan sonra kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Türk sinemasının efsane oyuncularından Nuri Alço (73), Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Koca, usta oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Peki, Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar....
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Hastane yönetimi, Nuri Alço'nun bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurduğunu, ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırıldığını açıkladı.
ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
'Kötü adam' rolleriyle tanınan 73 yaşındaki oyuncu, bugün özel hastaneden Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Alço'nun tedavisinin burada devam edeceği belirtildi.
"BUNU DA ATLATACAĞIZ"
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşim beynine pıhtı atması sonucu kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatımda tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabb'im onu benim, ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarını eksik etmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"KALP YETMEZLİĞİ, AKCİĞER ÖDEMİ VE BEYİN DAMAR TIKANIKLIĞI..."
Sağlık Bakanı Koca, usta oyuncunun sağlık durumu hakkında korkutan açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamları şöyle: Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir'de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz.
NURİ ALÇO KİMDİR?
Canlandırdığı kötü adam rolleriyle Türk Sineması'nın sayılı isimleri arasına girmeyi başarmış olan Türk sinema oyuncusu. Soğuk Bir Gazoz İstermisin Yavrum repliği ile akıllara kazınan bı taşıyan bir de biyografisi yayınlanmıştır. 300'e yakın sinema filminde rol almış olduğu söylenen Alço, 2010 yılında Nene Hatun filminde rol almıştır.
Nuri Alço, 26 Nisan 1951tarihinde Eskişehir'de, ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Trakyalı,Bulgaristan'dan göçen dedesi de meşhur pehlivan Kel Aliço'dur.
Adalet İlkokulu, Devrim Ortaokulu ve Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Liselerarası spor müsabakalarında dereceler aldı. Liseden sonra askere gitti. Acemi birliğini Erzincan talimgâhda yaptı.Usta birliğinde de Erzurum Kandilliye geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadı.
Askerliği bittikten sonra, büyük bir bankanın kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan ve de sonrasında Pfizer adlı ilaç firmasında Eskişehir, Kütahya, Afyon bölge temsilciliği yaptı. Bu sıralarda Ses ve Hayat dergilerinin artistik seçmelerine katıldı, dereceye girince 2 yıl çalıştığı ilaç firmasından ayrılarak İstanbul'da yaşamaya karar verdi. Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerinde fotoromanlarda oynadı. Bu sayede üne ulaşan Nuri Alço, zamanla, kendine özgü şık giyimiyle podyum dünyasının da aranan isimlerinden biri oldu. Birçok ünlü markanın mankenliğini yaptı. Sinemayla tanışması 1977 yılında Ünsal Emre veSevda Karaca'nın başrolünü oynadığı '' Ah Bu Ne Dünya '' isimli filmle gerçekleşti.
Yeşilçam'a ağırlıklı olarak kötü adam rollerinde yer alan Nuri Alço, izleyicilerin kafasında rol aldığı karakterlerle özdeşleşti. Beyaz takım elbisesi ve elinden düşürmediği viskisi ile bazen bir mafya babası, bazen de bir uyuşturucu kaçakçısını canlandıran başarılı oyuncu, Türk Sineması'na elit kötü adam imajını yerleştiren isim oldu.
Yeşilçam'da çekilen pek çok başarılı filmde imzası olan Alço, aralarında Ahu Tuğba, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, İbrahim Tatlıses ve de Oya Aydoğan'ın da bulunduğu pek çok yıldız oyuncuya beraber kamera karşısına geçti.
Nuri Alço'nun sinemada canlandırdığı karakterlerden ilham alan bir grup gencin kurduğu NARO (Nuri Alço Revival Organization) adlı organizasyon Nuri Alço'nun adını ve repliklerini İstanbul'un duvarlarına yazarak sanatçısının hatırasını canlandırmaya çalıştı. Ayrıca Seyhan Sevinç'in kaleme aldığı Soğuk Bir Gazoz İstermisin Yavrum adlı eser de sanatçının sinemada canlandırdığı karakterleri, Türk Sineması'nın son 30 yılını ve de NARO organizasyonunu ayrıntılı olarak inceledi.
Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço halen aktif sinema yaşamına devam etmektedir.
Nuri Alço, bir kere evlendi. 1988 yılında boşandı ve bir daha evlenmedi.
Nuri Alço, 2013 yılında Show TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana " yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştır.
27 Haziran 2015 tarihinde rahatsızlanınca acilen ameliyata alındı ve özel bir hastanede anjiyo yapıldı.
FİLMLERİ :
2014 - Krallar Kulübü (Sinema Filmi)
2012 - Kilink Kayıp Elmaslar (TV Filmi)
2012 - Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)
2010 - Nene Hatun (Sinema Filmi)
2010 - Günah Keçisi (Sinema Filmi)
2010 - Gesi Bağları (TV Dizisi)
2009 - Sonsuz (Sinema Filmi)
2009 - Altın Kızlar (TV Dizisi)
2009 - Alayına İsyan (TV Dizisi)
2008 - Zırtık Mafya (TV Dizisi)
2008 - Nekrüt (Sinema Filmi)
2007 - 2009 - Akasya Durağı (TV Dizisi) (2. Sezon Konuk Oyuncu)
2007 - Yarınsız Gece (TV Filmi)
2007 - Tatlı Bela Fadime (TV Dizisi)
2006 - Meçhule Gidenler (TV Dizisi)
2006 - Can Pazarı (Sinema Filmi)
2006 - Aynı Çatı Altında (TV Dizisi)
2006 - Akbabalar (Sinema Filmi)
2006 - Acı Ekmek (Sinema Filmi)
2005 - Ver Elini İstanbul (TV Dizisi)
2005 - Düzen (Sinema Filmi)
2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (TV Dizisi)
2004 - Şubat Soğuğu (TV Dizisi)
2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)
2004 - Türkü Filmi (TV Dizisi)
2004 - Sen Küçüksün (TV Filmi)
2004 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)
2003 - Ömerçip (Sinema Filmi)
2003 - Yeşilçam Denizi (Tv Programı)
2003 - Lise Defteri (TV Dizisi)
2003 - Dilan (TV Dizisi)
2002 - Yılların Ardından (TV Filmi)
2000 - Yaralı Kurt (Sinema Filmi)
2000 - Manken (Video)
2000 - Karlar Eriyince (Sinema Filmi)
1999 - Şahin (Sinema Filmi)
1997 - Kır Çiçekleri (TV Filmi)
1996 - Cinayet Masası (Sinema Filmi)
1994 - Yaz Aşkları (Sinema Filmi)
1994 - Sevgi Oyunu (TV Dizisi)
1994 - Deliler Kudurunca (Sinema Filmi)
1994 - Bir Kral (Sinema Filmi)
1993 - Yabancı (Sinema Filmi)
1993 - Gerçek Kesit (TV Dizisi)
1993 - Can Borcu (TV Filmi)
1993 - Anne ve Kızı (Video)
1990 - Sözde Kızlar (Sinema Filmi)
1989 - Polis Dosyası (Sinema Filmi)
1989 - Kavgamız (Sinema Filmi)
1989 - Bir Aşk Bin Günah (Sinema Filmi)
1988 - Yaşamak (Sinema Filmi)
1988 - Arabesk (Sinema Filmi)
1987 - Yavrumu Kurtarın (Video)
1987 - Uzaylı Zekiye (TV Dizisi)
1987 - O Bir Melekti (Sinema Filmi)
1987 - Kurtar Beni (Sinema Filmi)
1987 - Kader Utansın (Sinema Filmi)
1986 - Vazife Uğruna (Sinema Filmi)
1986 - Sevgi Çıkmazı (Sinema Filmi)
1986 - Hayat Köprüsü (Sinema Filmi)
1986 - Aşk Ve Kin (Sinema Filmi)
1986 - Ayrılamam (Sinema Filmi)
1986 - Alın Yazım (Sinema Filmi)
1986 - Akrep (Sinema Filmi)
1985 - Tele Kızlar (Sinema Filmi)
1985 - O Kadınlardan Biri (Sinema Filmi)
1985 - Katiller De Ağlar (Sinema Filmi)
1985 - Altar (Sinema Filmi)
1984 - Yosma (Sinema Filmi)
1984 - Taçsız Kraliçe (Sinema Filmi)
1984 - Kayıp Kızlar (Sinema Filmi)
1984 - Bir Sevgi İstiyorum (Sinema Filmi)
1983 - Küçük Ağa (TV Dizisi)
1982 - Yakılacak Kadın (Sinema Filmi)
1982 - Nasıl İsyan Etmem (Sinema Filmi)
1982 - Islak Mendil (Sinema Filmi)
1982 - Hasret Sancısı (Sinema Filmi)
1982 - Günaha Girme (Sinema Filmi)
1981 - Feryada Gücüm Yok (Sinema Filmi)
1980 - Sönmüş Ocak (TV Dizisi)
1977 - Ah Bu Ne Dünya (Sinema Filmi)
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