Türk sinemasının 'Kötü adamı' Nuri Alço'dan kötü haber! Beyin kanaması geçirdi
Son dakika... Türk sinemasının 'Kötü adamı' Nuri Alço beyin kanaması geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Alço'nun yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Öte yandan hatırlanacağı üzere Nuri Alço, perşembe günü Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmıştı.
Son dakika... Türk sinemasının 'Kötü adamı' olarak bilinen usta oyuncu Nuri Alço'dan kötü haber geldi.
DÜN GECE FENALAŞTI
Bayram tatili için memleketi Eskişehir'e giden Nuri Alço, dün gece evde fenalaştı.
EŞİ TARAFINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
İNANOĞLU'NUN CENAZESİNE KATILMIŞTI
Nuri Alço, perşembe günü Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmıştı.
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