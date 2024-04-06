06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Türk sinemasının 'Kötü adamı' Nuri Alço'dan kötü haber! Beyin kanaması geçirdi

Türk sinemasının 'Kötü adamı' Nuri Alço'dan kötü haber! Beyin kanaması geçirdi

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
ABONE OL
Türk sinemasının ’Kötü adamı’ Nuri Alço’dan kötü haber! Beyin kanaması geçirdi

Son dakika... Türk sinemasının 'Kötü adamı' Nuri Alço beyin kanaması geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Alço'nun yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Öte yandan hatırlanacağı üzere Nuri Alço, perşembe günü Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmıştı.

Son dakika... Türk sinemasının 'Kötü adamı' olarak bilinen usta oyuncu Nuri Alço'dan kötü haber geldi.

DÜN GECE FENALAŞTI
Bayram tatili için memleketi Eskişehir'e giden Nuri Alço, dün gece evde fenalaştı.

EŞİ TARAFINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Nuri Alço, eşi Burcu Alço tarafından hastaneye götürüldü.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

İNANOĞLU'NUN CENAZESİNE KATILMIŞTI
Nuri Alço, perşembe günü Türker İnanoğlu'nun cenazesine katılmıştı.

Türker İnanoğlu’na veda!Türker İnanoğlu’na veda!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA