Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu'na veda! 'Bay Sinema' son yolculuğuna uğurlandı

"BU İNCE SANATIN EN BÜYÜK USTASIYDI"

Bakan Ersoy, İnanoğlu'nun gençlere de çok değer verdiğine işaret ederek, "Gençlerin hayal kurabilmesi için her daim arkasında duruyordu. Burslar veriyordu. Sinema adına meslek birlikleri, dernekler, yapıtlar, stüdyolar olsun birçok yeniliğe önayak olmuştu. Biz, camianın onu hiçbir zaman unutmayacağını biliyoruz. Bu sabah Bakanlık'ta da konuştuk; haziran ayı itibarıyla çok büyük emeğinin olduğu, İstanbul Sinema Müzesi'nde Türker İnanoğlu sergisini açmaya karar verdik." diye konuştu.

Bir insanın en büyük eserinin yetiştirdiği insanlar olduğunun altını çizen Ersoy, "Türker Abi, bu ince sanatın en büyük ustasıydı. Mekanın cennet olsun usta." ifadelerini kullandı.