05 Nisan 2024, Cuma
Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu'na veda! 'Bay Sinema' son yolculuğuna uğurlandı
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Duayen isim için düzenlenen veda törenine birçok ünlü isim katılırken,İnanoğlu'nun cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Kanlıca Aile Mezarlığı'na götürüldü. Sanatçı Orhan Gencebay, İnanoğlu'nu A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.04.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 18:34
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