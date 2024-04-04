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Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu'na veda! 'Bay Sinema' son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Türker İnanoğlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Duayen isim için düzenlenen veda törenine birçok ünlü isim katılırken,İnanoğlu'nun cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Kanlıca Aile Mezarlığı'na götürüldü. Sanatçı Orhan Gencebay, İnanoğlu'nu A Haber canlı yayınında anlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.04.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 18:34
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Türker İnanoğlu’na veda töreni! ’Bay Sinema’ son yolculuğuna uğurlanıyor

Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu 87 yaşında hayata veda etti. "Bay Sinema" lakaplı İnanoğlu, Yeşilçam deyince akla ilk gelen isimlerdendi.

Son yolculuğuna uğurlanan duayen sinemacı Türker İnanoğlu için Tim Show Center'da tören yapıldı. Törene Gül Sunal, Erol Evgin, Gülşen Bubikoğlu, Hülya Koçyiğit, Zafer Ergin, Nehir Erdoğan, Cem Yılmaz ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı gibi sanat dünyasından birçok isim katıldı.

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Türker İnanoğlu’na veda töreni! ’Bay Sinema’ son yolculuğuna uğurlanıyor

"TÜRKER ABİ'DE 'HAYIR' YOKTU"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Atlas 1948 Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin restorasyonu ve yeniden ihya çalışmaları kapsamında İnanoğlu'yla yakından tanıştığını belirterek, "O sıralarda Türker Abi, Atlas Sineması'nda Bakanlığımızın kiracısı ve işletmecisiydi. Sözleşmesi de devam ediyordu. Kendisini ziyaret edip, proje konusunda bilgilendirdim. Görüşlerini, önerilerini rica ettim. Kendisine, 'Abi sizin sözleşmeniz devam ediyor ama bizim böyle bir projemiz var. İzniniz olursa biz bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz.' dedim. Hiç tereddüt etmeden, 'Bir an önce başlayın. Ben de elimden ne geliyorsa her türlü desteği vereceğim.' dedi. O gün anladım ki söz konusu beyazperde, kültür sanat olduğunda Türker Abi'de 'Hayır' yoktu. 'Nasıl yapabilirim, nasıl destek olabilirim?' vardı. Her zaman takdir ettiğim bir insan." dedi.

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Türker İnanoğlu’na veda töreni! ’Bay Sinema’ son yolculuğuna uğurlanıyor

Yaklaşık 3 ay önce de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), İnanoğlu ile bir araya geldiklerini dile getiren Ersoy, şunları kaydetti: "Zaman zaman sağlığı izin verdiği anlarda bir araya gelip, kültür ve sanat, projeler konusunda görüşlerini alıp, fikir sunmasını istiyordum. Çok değerli, çok faydalı bir insandı. Yeşilçam yapıtları, sinema salonları, video, televizyon, meslek birlikleri, eğitim, müze, Türker İnanoğlu Vakfı (TÜRVAK) gibi birçok önemli projeyi 88 yıllık yaşamına sığdırmayı başarmıştı. Tam bir beyazperde sevdalısıydı. Ben Türker İnanoğlu'nun önce iyi anlaşılması, sonra örnek alınması gerektiğine inanıyorum. Sinema emekçisi olarak çıktığı bu yolda çok büyük sıkıntılar çekmişti ve bu sıkıntıları hiçbir zaman unutmayıp, kendisinden sonra gelen emekçilere destek olabilmek adına her fırsatta taşın altına elini koymayı bilmişti."

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Türker İnanoğlu’na veda töreni! ’Bay Sinema’ son yolculuğuna uğurlanıyor

"BU İNCE SANATIN EN BÜYÜK USTASIYDI"
Bakan Ersoy, İnanoğlu'nun gençlere de çok değer verdiğine işaret ederek, "Gençlerin hayal kurabilmesi için her daim arkasında duruyordu. Burslar veriyordu. Sinema adına meslek birlikleri, dernekler, yapıtlar, stüdyolar olsun birçok yeniliğe önayak olmuştu. Biz, camianın onu hiçbir zaman unutmayacağını biliyoruz. Bu sabah Bakanlık'ta da konuştuk; haziran ayı itibarıyla çok büyük emeğinin olduğu, İstanbul Sinema Müzesi'nde Türker İnanoğlu sergisini açmaya karar verdik." diye konuştu.

Bir insanın en büyük eserinin yetiştirdiği insanlar olduğunun altını çizen Ersoy, "Türker Abi, bu ince sanatın en büyük ustasıydı. Mekanın cennet olsun usta." ifadelerini kullandı.

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Türker İnanoğlu’na veda töreni! ’Bay Sinema’ son yolculuğuna uğurlanıyor

"İÇİMDEN BİR PARÇA KOPMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"
Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, babasının her şeyi detayına kadar inceleyen çok mükemmeliyetçi bir adam olduğunu kaydederek, sağlık sebeplerinden dolayı ABD'ye doktora götürdüğünü söyledi.

Tedavi gördüğü sırada bindiği asansördeki düğmeye, babasının basmaya çalıştığını vurgulayan İnanoğlu, "O kadar her şeyi kendi yapmak isteyen bir insandı. Çok sert bir babaydı. Çocuk gibiydim karşısında. Herhalde vefat ettiği zaman bir baskı kalkar zannediyordum üzerimden ama çok zormuş. İçimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum şu anda. Bu kadar üzüleceğimi tahmin etmiyordum. Baba seni çok seviyorum. Mekanın cennet olsun." dedi.