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Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'iydi! Oyuncu Murat Ünalmış baba oldu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2024
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’iydi! Oyuncu Murat Ünalmış baba oldu!

"Gülcemal", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Deli Gönül" gibi yapımlarla tanınan Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından müjdeyi duyurdu. Ünlü oyuncu Murat Ünalmış ve Nutiye Akar oğullarına kavuştu. İşte, o paylaşım...

Geçtiğimiz Eylül ayında sade bir törenle dünyaevine giren Murat Ünalmış ile Albena İlieva'yla (Nutiye Akar)'dan sevindiren haber geldi. Murat Ünalmış ve eşi Albena İlieva, oğullarına kavuştu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile hayatını birleştirdi.

Ünlü çiftten kısa süre önce bebek müjdesi geldi. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde oğullarına kavuştu!

"BAYRAM ŞEKERİMİZ GELDİ!"

Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla müjdeyi duyurdu. Ünalmış paylaşımının altına, "Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim" notunu ekledi.

Sevda Kuşun Kanadında, Şöhret, Kurşun Yarası, Deli Gönül, Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Gülcemal dizisinde rol alan başarılı oyuncu Murat Ünalmış, 3 yıldır aşk yaşadığı Nutiye Akar ile evlendi.

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