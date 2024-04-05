Berdan Mardini evlendi mi? Evlilik açıklaması gündem oldu! 15 yaş küçük sevgilisi...
Ünlü türkücü Berdan Mardini, evlilik açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. 15 yaş küçük genç sevgilisi Dilara Talay ile arasındaki yaş farkı olay olan Mardini, 'Oldu bitti' diyerek bir paylaşımda bulundu. Peki, Berdan Mardini evlendi mi? İşte haberin detayları...
45 yaşındaki türkücü Berdan Mardini özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini, 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Mardini'nin kendisinden yaşça küçük Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açması çok konuşulmuştu. Ünlü isim şimdi de evlilik açıklamasıyla gündeme geldi.
"OLDU BİTTİ"
Mardini, şimdi de 'evlilik' açıklamasıyla gündem oldu. Sevgilisi ile el ele galaya katılan ünlü türkücü, gazetecilerin 'evlilik yakın mı?' sorusuna 'Oldu bitti' şeklinde açıklama yaptı.
"BEN YAPAMAYACAK MIYIM?"
Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilik açıklamasını gündeme getiren ünlü türkücü, "İbrahim ağabey espri yapıyor da, ben yapamayacak mıyım?" sözleri ile kahkaha attı.
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