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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı!

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Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı!

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, hacizli bir aracın satışı ile ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü’nde memurlarla tartıştı. Memurun şikayetçi olması üzerine nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınan Parlak, ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, hacizli bir aracın satışı ile ilgili Küçükçekmece Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne gitti.

GÖZALTINA ALINDI

Burada görevli bir memurla tartışan Banu Parlak, memurun şikayeti üzerine gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI
Cumhuriyet savcısı Parlak'ın ifadesini aldıktan sonra mahkemeye sevk etti. Parlak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU
Ayrıca Parlak hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

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