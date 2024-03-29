Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı? Doktorundan açıklama geldi! Usta oyuncunun sağlık durumu...
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan oyuncunun sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının son durumuna ilişkin bilgi verdi. Peki Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? İşte haberin detayları...
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak acilen hastaneye kaldırılmıştı. Beyin damarında pıhtı atması sonucu entübe edilen oyuncunun son sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama geldi. İşte detaylar...
Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İnanır'ın beyin damarlarında oluşan pıhtı nedeniyle evinde inme geçirdiği ve bilincinin kapandığı öğrenildi.
Bu haber, oyuncunun hayranlarını derinden üzdü ve endişelendirdi. Sosyal medya hesabından eşi hakkında sık sık bilgi veren Jülide Kural ise entübe edilen İnanır'ın sonuçlarının olumlu çıktığını ve uyandırılacağını söyledi.
İşte, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklama ise şu şekilde:
BAŞHEKİMDEN YENİ AÇIKLAMA!
Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın bugün daha iyi olduğunu ve bilinci açık, anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını aktardı.
Sağlam, İnanır'ın diğer rahatsızlıklarının da kontrol altında olduğunu belirterek, "Uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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