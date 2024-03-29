Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı mı? Doktorundan açıklama geldi! Usta oyuncunun sağlık durumu...

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İnanır'ın beyin damarlarında oluşan pıhtı nedeniyle evinde inme geçirdiği ve bilincinin kapandığı öğrenildi.

Bu haber, oyuncunun hayranlarını derinden üzdü ve endişelendirdi. Sosyal medya hesabından eşi hakkında sık sık bilgi veren Jülide Kural ise entübe edilen İnanır'ın sonuçlarının olumlu çıktığını ve uyandırılacağını söyledi.

İşte, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklama ise şu şekilde: