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Köpek Leo’nun ölümünde şok detaylar! Banu Parlak aileyi tehdit etti kendisine koruma tuttu!
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın 'Drago' isimli köpeği, komşularının köpeğine saldırarak öldürmüş, korkunç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı. Mağdur ailenin avukatı Sevde Canik, olay sonrası açıklama yaptı. Müvekkillerinin, kazanacakları tazminatı sokak hayvanlarına bağışlayacaklarını belirten avukat, Banu Parlak'ın aileyi tehdit ettiğini ve koruma tuttuğunu da anlattı.
Giriş Tarihi: 27.03.2024 14:21Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 14:21